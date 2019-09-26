موجز6.. النقل: لا نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات فى القطارات والمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، النقل: لا نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات فى القطارات والمترو.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

بنكا "الأهلى" و"مصر" يقرران الإبقاء على سعر فائدة شهادات الإدخار

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لـ"الخليج 365" إنه مصرفه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير.

الحكومة: السجن عقوبة تجارة الآثار وغرامة لمخالفة الآداب بالمواقع التاريخية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

إخواني يعترف: أحرض المواطنين على التظاهر مقابل 500 جنيه مستغلا حاجتهم للمال

أسرار ومفاجآت كشف عنها شخص تم القبض عليه بواسطة الأمن بحوزته فيديوهات تحريضية يثبها لقنوات إخوانية ويوزع الأموال على المواطنين لتحريضهم على التظاهر.

النقل: لا نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات فى القطارات والمترو

نفت وزارة النقل في بيان اليوم، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى، عن دراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت، مؤكدة أنه لا توجد نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات، خلال الوقت الراهن.

عماد متعب: كلنا فى ضهر حسام البدرى ومن قلبى بتمنى نجاحه.. فيديو

قال عماد متعب، نجم النادى الأهلى، ومنتخب مصر السابق، إن الجميع يساند حسام البدرى مدرب الفراعنة فى مهمته المقبلة مؤكدًا أنه يتمنى نجاحه من كل قلبه .

فيديو.. جنش يُعلن بداية تأهيله من ألمانيا ويقدم الشكر لـ محمد صلاح

أعلن محمود جنش، حارس الزمالك، بداية برنامج تأهيلى من ألمانيا، ضمن خطة إعداد إعادته للعودة إلى الملاعب، بعدما انتهى من الفحوصات الطبية على القدم المُصابة التى نجح فى بداية التأهيل من خلالها بعد التعافى.

الخارجية تستدعى القائم بالأعمال التركى وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية

قال مصدر دبلوماسى إن وزارة الخارجية المصرية قد استدعت القائم بالأعمال التركى فى مصر مصطفى كمال الدين، وذلك على خلفية الإدعاءات التى رددها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من هو جاك شيراك.. أول رئيس فرنسى خضع للمحاكمة منذ الحرب العالمية الثانية

توفى اليوم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مسيرة سياسية حافلة تولى فيها رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وأطلق عليه لقب "بونابرت الحربائى".. إليك أبرز معلومات عن جاك شيراك.

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

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قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.

مؤمن زكريا يظهر فى الأهلي بعد العودة من رحلة ألمانيا العلاجية

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، فى القلعة الحمراء ظهر اليوم بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بأرباح فى رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 695.795 مليار جنيه.

هاشتاج #محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تريند تويتر

تصدر هاشتاج #محمد_علي_خان_وطنه تريند تويتر فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من أبناء الشعب المصرى لمهاجمة الهارب محمد على، وإعلان رفضهم دعوات العنف والتخريب والتظاهر التى ينادى بها أعداء الوطن، المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

انقطاع الاتصالات فى اسطنبول بعد زلزال بقوة 5.7 درجة بتركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مدنية إسطنبول التركية؛ ما أدى إلى انقطاع الاتصالات فى المدينة.

الأمن الأردنى يلقى القبض على حدث قتل شابا مصريا.. فيديو

ألقى الأمن الأردنى القبض على حدث من جنسية عربية قتل شاب مصرى داخل أحد المطاعم فى منطقة أم الجمال قبل أيام بحسب صحيفة المدينة الأردنية.

الكنيسة القبطية: حافظوا على مكتسبات الدولة ولا للفوضى

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية أن الكنيسة تصلى من أجل أن يعم الاستقرار وترفض الفوضى التى تضر الفرد والوطن والمجتمع.

صور.. البدرى يتحدث عن "تكشيرة" بركات ومستقبل كهربا فى منتخب مصر

كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لم يكن لديه شروط مادية لتدريب الفراعنة ولم يتحدث فى راتبه الشهرى.

الحكومة تنفى 11 شائعة أبرزهم زيادة أسعار المنتجات البترولية .. صور وفيديو

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 20-26 سبتمبر الجارى.

كيف تحاول "الإخوان" إحباط المواطنين؟.. تسريبات مدير مكتب أيمن نور تكشف خطة اللعب على مشاعر البسطاء.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعة تعيش حالة جنون بسبب الضربات الأمنية.. أبو سعدة: علينا مواجهة الأكاذيب

لا تتوقف محاولات الجماعة الإرهابية الخبيثة لبث سمومها، حيث تحاول تصدير مشاهد الإحباط لدى المصريين واللعب على مشاعر البسطاء.