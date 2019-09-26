شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قيادات سعودية شبابية تزور مركز الأزهر للفتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية اليوم الخميس، وفد من الهيئة العامة السعودية للرياضة بقيادة محمد بن أحمد النجران، وذلك فى إطار برنامج التبادل الشبابى فى مجال القيادات الشابة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 21 وحتى 30 سبتمبر الجارى.

وتعرف الوفد على آليات العمل للأقسام المتنوعة فى المركز والوحدات العاملة به مثل وحدة لم الشمل، ووحدة بيان لمواجهة الفكر اللاديني، كما تعرف على الجهود المبذولة لمواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب من هذا الفكر الهدام، وأشادوا بالمركز وجهوده فى نشر صحيح الدين والتصدى للأفكار الهدامة.

رافق الوفدَ أثناء الزيارة الشيخ إسماعيل محمد عبد الحى نائبًا عن الدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى للمركز.