شكرا لقرائتكم خبر عن "بوتين" يفتتح اجتماعات عمومية منظمة "الانتوساى " بمشاركة وفد مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منظمة الانتوساي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، اليوم الخميس، فعاليات اجتماعات المجلس التنفيذي الـ72 للمنظمة واجتماعات الجمعية العامة الـ 23 للمنظمة، المنعقدة بالعاصمة الروسية –موسكو- بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ، رئيس روسيا الاتحادية، ومشاركة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أفروساي"، وذلك فى إطار تبادل التجارب والآراء ومناقشة المواضيع الفنية الهامة، بهدف تحسين وتطوير الرقابة المالية وتعزيز المساءلة الحكومية على المستوى الدولي.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

والقى الرئيس الروسى " بوتين" كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات اجتماعات المجلس التنفيذى الـ 72 للانتوساي.



صورة تذكارية للمشاركين فى المؤتمر صورة تذكارية للمشاركين فى المؤتمر



المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

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واستعرض الجهاز المركزي للمحاسبات المصري انشطة مجموعة عمل الانتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال بوصفه رئيسا لها، لتبادل التجارب والخبرات، فى تطوير الرقابة المالية من خلال ترأسه وفد مصر الذى يضم كل من محمد عبد العزيز رئيس مجموعة مراجعة بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات (ندبا)، وفرح أيمن، مراجع تحت التمرين بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات.



كلمة الرئيس الروسى كلمة الرئيس الروسى

وتعد مظمة الإنتوساى هى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتمثل الإنتوساى منظمة مركزية وجامعة للرقابة المالية الخارجية، وتقدم للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة منذ 50 سنة إطارًا وهياكلً مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولى، وكذلك تطوير الخبرات الفنية والعلمية كرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى كل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك تطبيقا لشعار الإنتوساى، حيث أن تبادل التجارب والنتائج والآراء بين أعضاء الإنتوساى فى هذه المجالات يمثل ضمانات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية الحكومية.