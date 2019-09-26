شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل مبادرة وحدات تنظيم الأسرة المميزة "وسام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة شعار الوسام، والذى يمنح للوحدات المتميزة والتى تقدم خدمات الصحة الإنجابية بأعلى معايير للجودة الصحة فى ظل شمولية وتوفير الخدمة الصحية .

وقالت وزارة الصحة، إن "الوسام" هو نظام اعتماد للجودة حيث يتم تقييم جودة الخدمة بعيادات ووحدات تنظيم الأسرة فى جميع أنحاء مصر، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الوزارة أن هذه المعايير تشمل استمرارية توافر مخزون كاف لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة، وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، مضيفة أن العيادة تحتفظ بالوسام مدة عام واحد طالما استمرت فى الحفاظ على المعايير المحددة، ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادى فى نهاية العام.

ويشار إلى أن مبادرة الوسام تم إطلاقها فى شهر أغسطس من العام الماضى، من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، وسيتم تفعيل المبادرة بمحافظات" الغربية، سوهاج، أسيوط، الإسكندرية، السويس، قنا، الأقصر، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، بنى سويف، وأسوان"، ويجرى تفعيلها بباقى محافظات الجمهورية.