شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن زيادة طرح منتجات الأسماك بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 45% وفقا لنوع المنتج كما يتم مد المنافذ بأى كميات من منتجات الأسماك أول بأول.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن ضخ كميات كبيرة لأول مرة منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو، وذلك جودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافتة إلى أن سعر البورى فى الأسواق الأخرى يتراوح من 65 إلى 75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة فى فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الاخرى بمنتجات الأسماك تنيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

ووجهت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ منتجات الأسماك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتخفيض سعر الكيلو أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سكر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيه بدلا من 38 جنيها، وذلك فى إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أول بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة فى الميادين العامة.