شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توافق على تدريس اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بكلية اللغات والترجمة لحين اكتمال المقومات لإنشاء قسم مستقل.

وكان مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، قد وافق على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق اعتبارا من الأحد القادم حتى الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

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وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة على أن يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لصندوق الخدمات الطلابية.

وانتظم طلاب جامعة الأزهر فى أول أيام الدراسة 2019-2020، السبت الماضى واستقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب من على البوابات الرئيسية فى أول أيام الدراسة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع "أقلام" على الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار توجيهات لكافة الكليات بتسخير كافة امكاناتها لخدمة الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة حرص الإدارة على نجاح العام الدراسى، لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ التسكين بالمدينة الجامعية من اليوم وهو ما كان لا يحدث فى الأعوام السابقة وهو بدء التسكين مع أول يوم دراسة، لافتا إلى أن الجامعة أعلنت جدول التسكين، وتفقد رئيس جامعة الأزهر، فرع البنات فى أول أيام الدراسة، حيث قام بتوزيع الهدايا على الطالبات عبارة "مجات" مدون عليها عبارة "جامعة الأزهر"، كما قان بتوزيع الأقلام والنوت على الطالبات مهنئهم ببداية الدراسة.