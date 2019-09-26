شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المنظمات غير الحكومية بالقومى للمرأة يعلن دعمه للدولة ضد الساعين لهدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، دعمه للدولة المصرية، ضد الساعين لهدم الاستقرار، رافضين محاولات إثارة الفتن وتعطيل مساعى الإصلاح والتقدم والتطور وبناء مصر الحديثة.

وأكد البيان الصادر، اليوم الخميس، التى أوردته قناة "اكسترا نيوز"، إدراك المنتدى للأخطار التى تحاك ضد الوطن، وتسعى إلى تقسيم أبناءه وتفتيت الوطن وتسليمه إلى الكيانات الإرهابية المحرضة والمضللة للعبث به وبمقدراته.

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وأشار البيان، إلى أنها كيانات، قد عانينا منها أشد المعاناة، واكتشفنا أنهم لا يؤمنون بوطن ولا بالمواطنة وحاولوا تقزيم الوطن وتفتيته.

وشدد البيان على أن مصر ستظل صامدة قوية تمضى بعزيمة لا تلين فى مسيرتها التى تقوم على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق رفعه ونهضه الوطن، داعين أبناء الوطن الحفاظ الاتحاد والتماسك فيما بيننا لنستمر فى بناء مسيرة الوطن.

ودعا المنتدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر، إلى دعم وصول الحقائق بكل شفافية إلى المواطن المصرى وتوعيته ليشارك مشاركة فعالة فى بناء الوطن.

وأكد البيان، علينا الآن التفكير فى مزيد من العمل والجهد معا ومشاركه الجميع فى سبيل رفعة وطننا والنهوض به وتحقيق الافضل لمستقبله ومستقبل أبنائه وللأجيال القادمة، ونؤكد أن مصر الوطن الغالى الذى نحميه بأرواحنا قادرًا على المواجهة والبناء.