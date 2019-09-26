بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 22 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 30

مطروح 24 30

السلوم 20 29

سيوة 20 31

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 20 32

نخل 15 32

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نويبع 26 32

طابا 24 31

كاترين 17 32

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 36

الغردقة 24 35

مرسى علم 25 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 36

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 20 39

أسوان 23 41

أبوسمبل 23 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 25 37

أبو رماد 26 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 34