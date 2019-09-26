السبت.. اجتماع استثنائي لاتحاد الكتاب العرب لانتخاب الأمين العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يعقد الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، السبت المقبل، اجتماعا استثنائيا تستضيفه القاهرة، لانتخاب أمين عام جديد للاتحاد خلفاً للإماراتي الراحل حبيب الصايغ الذي توفي الشهر الماضي.

وذكر اتحاد كتاب مصر - في بيان اليوم الخميس- أن الجلسة الافتتاحية تعقد يوم السبت المقبل بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وسيقتصر الحضور فيها على رؤساء الاتحادات والروابط، أو من ينوبونهم فقط، وسيقتصر جدول أعماله على بند واحد وهو "انتخاب أمين عام جديد يكمل مدة الراحل حبيب الصايغ"، ويعقبها مؤتمر صحفي لإعلان الأمين العام الجديد في الساعة الثالثة عصرا.

ووفقا للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد العام، التي تنص على أنه "في حال خلو منصب الأمين العام يدعو أكبر نوابه سناً لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد، خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً، في البلد التالي المقرر للانعقاد فيه، ويرأس جلسة إجراءات انتخاب أمين عام جديد يستكمل مدة خلفه، وينقل مقر الاتحاد العام إلى دولته، ولا تحسب مدة الاستكمال عليه إذا تقدم للترشيح في الدورة التالية".

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واستقبلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، حتى الآن، وفود 14 اتحاد كتاب عربي، لانتخاب الأمين العام الجديد خلفا للشاعر حبيب الصايغ، والدولي هي: "الجزائر، عمان، السودان، فلسطين، الأردن، موريتانيا، اليمن، الإمارات، ليبيا، السعودية، تونس، الكويت، العراق" بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

علما أن اتحادات كتاب "المغرب، لبنان، سوريا" سوف ينظر في أول اجتماع لاتحاد الكتاب العرب، يوم السبت المقبل، آخر مستجدات استكمال أوراقهم القانونية اللازمة من قبل ممثلين بلدانهم، وذلك وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي في الاتحاد.

يذكر أن الشاعر الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام السابق لاتحاد الكتاب العرب، توفى فى 20 أغسطس الماضى، عن عمر ناهز 64 عاما.