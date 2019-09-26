مكرم محمد أحمد يبحث مع وفد كويتي مواجهة حروب الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوفد الإعلامي الكويتي برئاسة منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية، والذي يزور مصر حالياً.

بحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاون لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي وحملة الأكاذيب والشائعات التي يتعرض لها العالم العربي.

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وبحسب بيان اليوم الخميس، تطرق اللقاء إلى ما يواجهه الإعلام من تحديات في ظل تزايد تأثير الحروب السيبرانية والجيل الخامس على الإعلام، وسبل المواجهة.

بدوره، أعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لأمير الكويت، ولوزير الإعلام الكويتي، وأطلع الوفد على مجمل الجهود التي قام بها المجلس الأعلى، وكيفية تعاطيه مع مستحدثات قضايا الملكية الفكرية والأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن المجلس يعمل باستقلالية تامة ونجح إلى حد كبير في تنظيم وضبط المشهد الإعلامي بشكل مهني وليس سياسي من خلال الحرص على المهنية ووضع معايير وأكواد للتغطية المهنية، والتعامل مع التجاوزات من جانب مهني بحت يحال فيه المخالف إلى نقابته المهنية.