​فرج عامر: المصريون أفشلوا أكاذيب وسموم "سوشيال ميديا" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشعب المصرى العظيم أعطى درسا فى الوطنية وحب الوطن والانتماء لمصر عندما أعلن رفضه وبشكل قاطع لجميع الاتهامات والانتقادات الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة باسم بعض الأشخاص والكيانات الوهمية والضعيفة التي لا وجود حقيقي لها في الشارع السياسي.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية، أن "جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب الموجهة من منصات السويشال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة الارهابية ضد الدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة المصرية الباسلة لا أساس لها على أرض الواقع ونجح المصريون في إفشالها وكشف أكاذيبها أمام العالم كله".
واعتبر أن ما تم خلال الأيام الماضية من محاولات فاشلة لهز ثقة المصريين كانت له نتائج ايجابية مبهرة وغير مسبوقة فى تاريخ العالم.
وقال إن "ماحدث استفتاء جديد وغير مسبوق في تاريخ الأنظمة السياسية بالعالم كله على الشعبية الكبيرة والكاسحة التى يحظى بها الرئيس السيسى من جميع المصريين داخل مصر وخارجها بل ومن الشعوب العربية والافريقية وشعوب العالم كله وقد تجلى ذلك الأمر خلال مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك".
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