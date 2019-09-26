التحريات عن قاتل "مجذوب الواحات": اعتاد ممارسة الشذوذ ومُفرج عنه حديثا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة رجل خمسيني ملقاة بمركز الواحات، وتبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة بدافع ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مقيدة اليدين والقدمين، بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر وبمشاركة فرقة الواحات.

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تحريات الرئد هيثم سكر رئيس مباحث الواحات توصلت إلى أن المجني عليه يدعى "زهير" 52 سنة، مجذوب، وأن الجاني يدعى "سيد" 29 سنة، مُفرج عنه حديثا على خلفية اتهامه بقضية "شذوذ جنسي"، كما أنه سبق اتهامه في 9 قضايا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة، وأقر بجريمته، وأنه شرع في ممارسة الشذوذ مع المجني عليه إلا أن الأخير رفض وقاومه، فاعتدى عليه بالضرب فسقط مغشيا عليه، ولاذ بالفرار تاركا إياه ملقى على الأرض.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.