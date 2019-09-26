ببنادق آلية و40 طلقة.. سقوط عصابة أحد أفرادها سيدة لسرقة المواطنين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، في ضبط مرتكب واقعة سرقة مواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية

تلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بلاغاً من أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز أنه أثناء توجهه ليلاً لمزرعة دواجن خاصة به بدائرة المركز مستقلاً دراجته النارية وبرفقته عامل بذات المزرعة فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين، بحوزة اثنين منهم أسلحة نارية، باعتراضهما والاستيلاء منهما على الدراجة النارية، 2 هاتف المحمول، مبلغ مالي كرهاً عنهما.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة فقط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية و40 طلقة نارية من ذات العيار، سيارتين ربع نقل، الدراجة النارية والهاتفين والمبلغ المالي المستولى عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة والسيارتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.