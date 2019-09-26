أخبار مصر | وزير الأوقاف يصدر قرارا بتعديل النظام الأساسي في بنك فيصل الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يصدر قرارا بتعديل النظام الأساسي في بنك فيصل الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 76 بتاريخ 18 7 2019م، وعلى موافقة البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار.

وجاء نص قرار التعديل كالآتي:

Advertisements

مادة أولى: تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي:

حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ أربعمائة وأربعين مليونًا ومائة وستة وتسعين ألفًا وسبعمائة وثلاثة دولارات أمريكية، موزع على أربعمائة وأربعين مليونًا ومائة وستة وتسعين ألفًا وسبعمائة وثلاثة أسهم، قيمة كل سهم "واحد دولار أمريكي" أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.

مادة ثانية: يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.