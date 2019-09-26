أخبار مصر | حزب "المصريين" يصدر بيانا لدعم ومساندة الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب "المصريين" يصدر بيانا لدعم ومساندة الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنه منذ تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة الشعب المصري العظيم في يونيو 2013، ومنذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 2014 وكان عند حُسن ظن المصريين به وعلى قدر المسئولية وكان في سباق مع الزمن وفي تحدي غير مسبوق مع كل التحديات الداخلية والخارجية وكل المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن ومؤسساته في ظل أهداف ومخططات عالمية وفي ظل توليه لرئاسة دولة فقدت الكثير من مقوماتها وثرواتها وأمنها ومكانتها الإفريقية والدولية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، أنه رغم كل هذه التحديات فقد بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الدولة المصرية الجديدة متزامنًا مع محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.

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وتابع: "ونحن اليوم لسنا بصدد حصر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لا تخفى عن الشعب المصري العظيم خلال سنوات حكمه نحن اليوم نناشد الشعب المصري العظيم بعدم الانصياع والانسياق وراء دعوات الفتنة وزعزعة الثقة بين الشعب وقادته لتعطيل مسيرة البناء والانشغال عن مكافحة الإرهاب وهدم الدولة المصرية لأن ما يحدث ليس بجديد والمتابع للأحداث يدرك تمامًا أن كل هذه المحاولات الفاشلة بدأت مع بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية على كل القنوات ووسائل الاتصال المعادية لمصر والتي تُبث من تركيا وقطر والعديد من الدول الأخرى ولن تتوقف بل من المتوقع أن تزداد بزيادة تقدمنا وقوتنا واستقرارنا.".

ووجه رسالة للرئيس السيسي قائلا: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سِرْ على بركة الله مكملًا لمسيرة البناء والتنمية والازدهار وخلفك جموع الشعب المصري داعمين ومؤيدين لكم في كل خطواتكم المباركة، واثقين في وطنيتكم وإخلاصكم لله وللوطن وللشعب".

واختتم: "ونحن حزب المصريين نعلن كما أعلنا مرارًا وتكرارًا دعمنا الكامل للدولة المصرية ولقيادتها السياسية ولقواتها المسلحة العظيمة ولشرطتها الباسلة ولجميع مؤسساتها ولكم سيادة الرئيس ابن مصر البار".