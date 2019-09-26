مصر | المستشار محمد حسام الدين يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

رافقه اثناء الزيارة وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم: المستشار حسين مصطفى نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني والمستشار حاتم عبد العال الأمين العام للهيئة والمستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد والمستشار علي ميدان نائب رئيس الهيئة والمستشار أحمد عبد الرؤوف مدير مكتب رئيس الهيئة.

وصرح مصدر قضائي بالمجلس أن اللقاء حضره أعضاء المجلس الخاص وهم المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشاريحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أسامة محرم نائب رئيس المجلس رئيس هيئة مفوضي الدولة والمستشار طه كرسوع نائب رئيس المجلس أمين عام مجلس الدولة.

وأشار إلى أن اللقاء قد تناول بحث العلاقات الثنائية المُشتركة التي تجمع بين الطرفين، وقد أكد المستشار حسام الدين رئيس المجلس على أهمية الدور الحيوي الفعال الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة مُنذ تأسيسها في عام 1875 ميلاديًا بقرار نوبار باشا آنذاك، ومنذ ذلك الحين وعلى اختلاف الأنظمة التى مرت على مصر وهي تعمل وحتى الآن في الزود والدفاع عن حقوق الدولة والمال العام.

وأضاف أن اللقاء تناول الحديث عن المنازعات الضريبية، ومدى الاهتمام بضرورة سرعة الفصل في تلك المنازعات، تحقيقًا للصالح العام، وحفاظًا لحق الدولة في تحصيل مستحقاتها من تلك الضرائب باعتبارها مصدرًا سياديًا للموازنة العامة للدولة، وقال رئيس رئيس مجلس الدولة إنه في هذا الإطار تم إنشاء عدد أثنى عشر دائرة جديدة بدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية تبدأ عملها العام القضائي القادم، وتختص بالفصل في المنازعات الضريبية فقط باعتبارها دوائر متخصصة، وذلك في إطار حرص مجلس الدولة الشديد في سرعة إنجاز الفصل في تلك المنازعات حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح أن رئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة اتفقا على أنه نظرًا لما قد تحتاجه تلك المنازعات من ضرورة توافر الخبرة الفنية والمحاسبية التي تعاون القاضي الإداري على سرعة الفصل في المنازعة الضريبية، فإن الأمر يقتضي ضرورة إنشاء مكتب لخبراء وزارة العدل متخصص في تلك المنازعات لمعاونة القضاء في سرعة الفصل في تلك المنازعات، خاصة وقد أبان المستشار حسام الدين رئيس المجلس أن قضاة مجلس الدولة حريصون على سرعة إنجاز الفصل في تلك المنازعات حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.