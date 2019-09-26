مصر | المشدد 10 أعوام لـ3 ضباط مزيفين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في العجوزة

وبدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة التحقيق مع 3 ضباط مزيفين وهم "فتحي. ر" 47 سنة، حداد، و"عرفة. ح" 30 سنة، سائق، و"إسلام. ج" 30 سنة، مقاول، انتحلوا صفة ضباط شرطة بمنطقة العجوزة، لسرقة المواطنين بالإكراه وتهديدهم بالسلاح، فيما وجهت النيابة تهمة السرقة وانتحال صفة ضباط شرطة.



وتعود بداية الواقعة، بتلقي قسم العجوزة عدة بلاغا من أحد المواطنين، حول قيام مجهولين ادعوا أنهم ضباط شرطة، بالاعتداء وتهديده بالقبض عليه ومساومته على مبلغ مالي، مقابل إطلاق سراحه وإدخاله سيارة عنوة عنه، وسرقته بالإكراه.