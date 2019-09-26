مصر | "هاتف محمول" وراء احتجاز وضرب شاب بكرداسة.. و"نزيف بالمخ" ينهي حياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاتف محمول" وراء احتجاز وضرب شاب بكرداسة.. و"نزيف بالمخ" ينهي حياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب إثر تعديه عليه بالضرب على رأسه، محدثًا إصابته بـ "نزيف بالمخ"، وأودى بحياته في الحال داخل أحد المخازن بمنطقة كرداسة، الواقعة بشمال قطاع أكتوبر، لظنه سرقة هاتفه المحمول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، باحتجاز شاب داخل أحد المخازن بنطاق المركز، والتعدي عليه بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بـ" نزيف بالمخ"، وأودي بحياته في الحال.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للفحص والمعاينة، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين احتجاز شاب داخل أحد المخازن بنطاق المركز، لاتهامه بسرقة هاتف محمول، والتعدي عليه بالضرب على رأسه، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مرتكب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، للتحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.