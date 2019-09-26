مصر | تجديد حبس حداد لسرقته 120 ألف جنيه في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس حداد لسرقته 120 ألف جنيه في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقته 120 ألف جنيه من داخل مصنع رخام في منطقة البساتين، كما طالبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه وعما إذا كان له نشاط إجرامي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين بورود بلاغ من "محمد. ص"، 40 سنة، صاحب مصنع رخام كائن "المنطقة الصناعية " دائرة القسم باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه، وسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وتلف بالخزينة، وتبين سلامة جميع منافذ المصنع، بإجراء التحريات، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "غ. ج"، 27 سنة، حداد كريتال شقيق مالك المقهى المواجه لمكان الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب تقنين الإجراءات إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، والعتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

