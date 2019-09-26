مصر | بـ"طعنتين".. عامل يقتل سائق توكتوك لتحرشه بفتاة في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنتين".. عامل يقتل سائق توكتوك لتحرشه بفتاة في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل سائق توك توك في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل في منطقة المعصرة.

وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب إرسال الصفة التشريحية.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب في العقد الثاني من العمر مصاب بطعنتين بالصدر والكتف نافذة أدت إلى وفاته.

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وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وعلى الفور انتقل رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبدالعاطي معاون المباحث.

وبالفحص تبين نشوب المشاجرة سبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط شاب يدعى "عبدالظاهر.ش" 20 سنة سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنتين، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العيني، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه حاول التحرش ببائعة بخور وإرغامها على استقلال التوك توك بصحبته، فتصدى له المتهم ونشبت بينهما مشاجرة أسفرت عن مقتل السائق.



وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابةالعامة التي باشرت التحقيقات وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.