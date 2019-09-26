مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بيان هام من الداخلية للمواطنين.. وعاطلان يقتلان عاملا بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بيان هام من الداخلية للمواطنين.. وعاطلان يقتلان عاملا بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"مغشوشة ومقلدة".. ضبط 264 ألف قطعة أدوات مدرسية بأكتوبر

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنعا لإنتاج الأدوات المدرسية، بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وضبط داخله 264 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، مغشوشة، ومقلدة لعلامات تجارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بيان هام من وزارة الداخلية للمواطنين

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين الالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون، وأكدت، أنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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بـ 40 مليون جنيه.. مكافحة المخدرات تسقط أكبر عصابة لترويج المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم 4 متهمين) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (40 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لاتجارهم في العملة.. القبض على 3 أشخاص بالدقهلية

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"جثة على الطريق".. عاطلان يقتلان عاملا بـ"السكين" بالبحيرة.. و"خناقة قديمة" كلمة السر

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (عامل - سن 16 - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، مصاب بجروح طعنية بالبطن والظهر، وما قرره والده بخروج نجله من مسكنهما وعدم عودته، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.