مصر | تخفيف حكم الإعدام لـ المؤبد للمتهمين بقتل حارس بشركة في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيف حكم الإعدام لـ المؤبد للمتهمين بقتل حارس بشركة في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بتخفيف الحكم من الإعدام شنقا إلى المؤبد في قضية قتل بحلوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور جامع، والمستشار وجيه حمزة شقوير وأعضاء هيئة مدحت فاروق خاطر، ومجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وتعود البداية، حين تلقى الرائد طارق علي حسانين رئيس عمليات قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بوجود قتيل بأحد الشركات بالمنطقة الصناعية المجاورة لمحيط القسم، وبالانتقال على الفور تبين وجود المجني عليه "خليل.ك.ع" حارس بشركة الاتحاد للكيماويات قتيلا، مقيد القدمين واليدين ومصاب بجروح بفروة الرأس وبعض الكدمات في الوجه ووجود سكين ملقة بجوراه ووجود كسر بخزينة المصنع.

وبالتحقيقات والتحريات تبين أن وراء الجريمة كل من "عادل.م.ل" عامل صيانة بالشركة التي تم سرقتها و"ماهر.س.ف" مندوب مبيعات و"سمير.س.ف" عاطل.

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وتبين أن الأول كان يعمل بالشركة وشقيقا زوجته الطرفين الثاني والثالث كانا يمران بضائقة مالية، وبالاتفاق بين ثلاثتهم اتفقوا على سرقة المكان المحدد.



وتوجه المتهمون الثلاثة في الصباح الباكر إلى مقر الشركة فوجدوا الحارس مستيقظا فانهال عليه الثاني بعصا وما أن وقع على الأرض قام الثالث بتقييده وكتم أنفاسه وما أن لفظ أنفاسه الأخيرة، حتى دلفوا إلى مكتب رئيس الشركة وقاموا بكسر الخزينة بـ"شنيور" كانوا قد أعدوه سابقا وقاموا بسرقة مبلغ 33 ألف جنيه عثروا عليها بالخزينة وفروا هاربين.