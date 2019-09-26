مصر | الحبس 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات الجيزة، حبس شاب ويدعى "ع.ا" يبلغ من العمر 23 عامًا، 5 سنوات لإشهار سلاح بوجه مواطن وترويعه لسرقته بمنطقة العجوزة.

وكانت بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع شاب يقوم بترويع المواطنين وإشهار سلاح بوجههم، فيما سرق من مواطن هاتفا محمولا ومبلغا ماليا كبيرا، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية.