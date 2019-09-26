شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: إنجازات الرئيس السيسي ردت لمصر كرامتها في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت لمصر كرامتها بين كل دول العالم، بعد أن كنا نعيش في فوضى خلفتها ما حدث في يناير 2011، مشيرًا إلى أن المصريين يعيشون في مظاهرة حب للانتماء للوطن ليفدوه بأرواحهم وأموالهم.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «الله حبانا برئيس له كل الاحترام والتقدير والمبايعة، نقول بكل فخر واعتزاز، لأسباب كثيرة منها إنجازاته، ومضطرون لأن نتحدث عنها، بعد حديث الأبواق المزيفة والممولين من دول أخرى ليسقطوا الوطن، والحق أن نعترف بما تم إنجازه في 5 سنوات».

واستكمل: «الرئيس دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء، وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة ليأمن مصر، وأطلق قمرًا صناعيًا، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمليون والنصف المليون فدان، وتصدى لوباء فيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثيرًا من ديون مصر، وزاد احتياطي الدولة إلى 45 مليار دولار، فضلا عن القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة، ومساجد ومستشفيات، وصحح ونظم منظومة التأمين الاجتماعى، ومد طرقا وأنفاقًا لربط سيناء بالمحافظات الأخرى، عمرنا ما شفنا هيئة الرقابة الإدارية بهذه القوة إلا في عهد الرئيس، وحدث اكتفاء من الغاز، وبناء أكبر شبكة طرق، كل ده وتقولوا قصرين اتبنوا بعد كل ده جايين تقولوا عمل إيه».