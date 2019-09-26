شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه الحكاية وراء الستار؟».. عمرو عبدالحميد يكشف ما يدور في الكواليس الليلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر برنامجه «رأي عام» على شاشة TeN، مساء اليوم الخميس، حلقة مختلفة لجمهوره، بمناسبة اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ويكشف «عبدالحميد» مع ضيوفه الـ VIP، ما وراء الستار، عبر المسرح السياسي الساخر، وكيف يتحول البعض إلى دمى في أيدي سفراء الشر؟.