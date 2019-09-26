شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل المادة 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 76 بتاريخ 18 / 7 / 2019، وعلى موافقة البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار.
وجاء نص قرار التعديل كالآتي: «مادة أولى: تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي: حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ مليار دولار أمريكي، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ أربعمائة وأربعين مليونًا ومائة وستة وتسعين ألفًا وسبعمائة وثلاثة دولارات أمريكية، موزع على أربعمائة وأربعين مليونًا ومائة وستة وتسعين ألفًا وسبعمائة وثلاثة أسهم، قيمة كل سهم (واحد دولار أمريكي) أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل».
وجاء نص المادة الثانية: «يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
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