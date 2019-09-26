شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنفذ 1096 نشاطًا توعويًا لرفع وعي المواطنين في مواجهة السحابة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة، إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء».

وجاءت المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناءً على تكليفات رئيس الوزراء.

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وجرى تنفيذ عدد 1096 ندوة توعوية حتى تاريخه من خلال الأفرع الإقليمية، لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، كذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وحررت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات عدد 85 محضر حرق للمخلفات الزراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 2847 منشأة صناعية حتى تاريخه، وتبين مخالفة عدد 653 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.