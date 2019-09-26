شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الزملاء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية، غدًا الجمعة 27 سبتمبر، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

وتتشكل الغرفة من 5 زملاء أعضاء بمجلس النقابة، يعاونهم محامون من الشؤون القانونية للنقابة وعدد من الإداريين بها. والزملاء أعضاء المجلس هم:

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حسين الزناتي، وعمرو بدر، وأيمن عبدالمجيد، ومحمود كامل، وحماد الرمحي.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة طوال يوم الجمعة، بدءًا من الساعة 10 صباحا حتى نهاية اليوم. ويتم تلقى الاتصالات والرسائل من أعضاء النقابة على أرقام تليفونات أعضاء مجلس النقابة التالية:

(01012227790)- (01226409228) (01004801214)- (01001106188) (01009171405)

بالإضافة إلى رقم تليفون النقابة: 25741555 داخلي: (1104)- (1108).