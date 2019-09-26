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بنك مصر يُبقي فائدة الشهادات الثابتة دون تغيير

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محسن عبد الرازق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، الخميس، إن مصرفه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير.

يأتي ذلك كأول رد فعل بين البنوك المحلية، عقب إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالمركزي.

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