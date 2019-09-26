شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي وزيرة خارجية النرويج لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، إينا سوريدي، وزيرة خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وركز اللقاء -بحسب بيان الخميس- على الدور الذي تقوم به النرويج في دعم الفلسطينيين من خلال رئاستها لمجموعة الاتصال لتنسيق المساعدات للفلسطينيين AHLC، فضلًا عن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح بيان الأمانة العامة للجامعة العربية أن أبوالغيط وجه الشكر للوزيرة النرويجية على ما تقدمه بلادها من دعم للفلسطينيين من خلال الأونروا وغيرها في فترة يتعرضون فيها لضغوط اقتصادية تستهدف تطويع إرادتهم، كما عبر عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها النرويج للاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم الدول المستقبلة للاجئين وتعزيز قدرتها في الحفاظ على استقرارها.

وذكر البيان أن الوزيرة النرويجية أطلعت الأمين العام على الجهود التي تقوم بها بلادها للترويج لترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2021 و2022، وعبرت عن تطلعها لأن يلقى هذا الترشيح دعم ومساندة العالم العربي، وأكد أبوالغيط من جانبه أن ترشيح النرويج سيحظى دون شك بمساندة عربية واسعة في ضوء مواقف أوسلو الإيجابية حيال القضايا العربية.