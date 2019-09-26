شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير خطوط مياه أبو الريش بأسوان بـ1.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد أيمن رضا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والدكتور أحمد موسى، مدير فرع مؤسسة «مصر الخير» بأسوان، الخميس، بدء أعمال تطوير خطوط المياه بقرية أبوالريش قبلي والممولة من المؤسسة بتكلفة مالية تصل لحوالي 1.2 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بالتعاون مع مجلس قروي أبوالريش بأطوال تصل إلى 2.8 كم، وبقطر ٤ بوصات.

من جانبه، أشار العميد أيمن رضا إلى أن هذه الأعمال يستفاد منها نحو 25 ألف نسمة بإجمالي 5574 أسرة، حيث إن الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك طبقًا للبروتوكول المبرم بين مؤسسة مصر الخير وشركة مياه الشرب.

وذكر أنه تم اليوم أيضًا تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم والدكتور على جمعة توزيع كراتين السلع الغذائية المقدمة من المؤسسة لـ 70 حالة من كبار السن الأكثر احتياجًا بمجلس قروي أبوالريش بحري، وذلك بإجمالي 2800 طن مواد غذائية.