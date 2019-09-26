شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة لمدينة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس الوزراء على تحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة إلى مدينة رياضية، تحت مسمى (The Club)، ليعمل ككيان رياضي اجتماعي كبير يخدم أبناء المنطقة السكانية التي يقع بها، بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذا المركز.

وتأتى هذه الموافقة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع أساليب الإدارة الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة وممتلكاتها، بما يتواكب مع المنشآت العالمية المماثلة، كما أن ذلك يأتي فيإطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مدن رياضية تقدم خدمات رياضية متميزة.

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وتهدف عملية تحويل المركز لمدينة رياضية إلى تطوير البنية الأساسية به، بالشكل الذي يعكس جودة وكفاءة الخدمات الرياضية، إلى جانب الارتقاء بقاعدة الممارسة العامة للرياضة بين جميع الفئات العمرية.