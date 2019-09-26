"إحنا الفراعنة" أغنية جديدة لوزارة الداخلية عن تحضر الشعب المصرى ..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، أغنية جديدة بعنوان "إحنا الفراعنة"، تحكى حضارة مصر الفرعونية العريقة، وكيف سبق المصريين العالم بحضارتهم ورقيهم.

وتبرز الأغنية المشروعات التنموية بمصر، فضلاً عن انطلاق المصانع وأصوات المساجد وأجراس الكنائس تحت حماية العيون الساهرة. Advertisements أغنية "إحنا الفراعنة" من غناء ياسر العشرى، وكلمات محى حور، وألحان شريف حمدان.





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