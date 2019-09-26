قرار جمهورى بمنح بعض الأوسمة لأبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا (برقم 469) بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة الألعاب الإفريقية (المغرب 2019). نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم

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