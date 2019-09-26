شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتمد تفعيل اللجنة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على اعتماد وتفعيل دور اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارتى البترول والثروة المعدنية والمالية لتحقيق المستهدف من مجالات العمل المشترك فى إطار دعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول. كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 23/9/2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمبانى التابعة التى تم توفيق أوضاعها 1171 كنيسة ومبنى تابعاً. Advertisements

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