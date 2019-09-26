شكرا لقرائتكم خبر عن إخواني يعترف: أحرض المواطنين على التظاهر مقابل 500 جنيه مستغلا حاجتهم للمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسرار ومفاجآت كشف عنها شخص تم القبض عليه بواسطة الأمن بحوزته فيديوهات تحريضية يثبها لقنوات إخوانية ويوزع الأموال على المواطنين لتحريضهم على التظاهر.

وقال المتهم، "تزوجت في شبرا مصر ثم نقلت لمنطقة الشرابية وتعرفت على شخص يعمل في محل أحذية، وكنت وقتها أبحث عن أي فرصة عمل، حيث كنت أعمل سابقاً "نقاش"، أكد لي العامل أنه سيعرفني على صاحب العمل لمساعدتي، وتبين أنه إخواني.

Advertisements

وأضاف المقبوض عليه، قال لي الإخواين " إحنا بنساعد الناس، وعرفت أنه عامل كوبانات وبينزل معاها هدايا وفلوس، وبنحط الكوبون في ظرف و500 جنيه في ظرف تاني، واللي بيكسب بياخد هدية، ونوزع الكوبونات على الناس في المناطق الشعبية، بهدف التحريض على التظاهر والقاء الحجارة، ونحاول إقناعهم بأن دا عشان مصر، وكنا نستغل حاجة الناس للمال لمساومتهم، وكنت أحصل على نسبة لكل ظرف أوزعه".

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص يحرض على التظاهر بحوزته فيديوهات لقناة اخوانية، حيث وردت معلومات بقيام احد الاشخاص مواليد ١٩٦٧ سمسار و نقاش و مقيم دائرة قسم الشرابية بالتحريض علي التظاهر عبر حسابه علي الفيس بوك يوم الجمعة القادم و العديد من الشعارات لقناة مكملين و الجزيرة و مهاجمه الدولة.

تم ضبط المتهم و بحوزته ٣ تليفون محمول و كاميرا ، و تم ضبط ١٠ آلاف كوبون مدون عليها "حالا مبروك كسبت بقيمة ٥٠٠ جنيه "، وبالفحص تبين أن المتهم المضبوط علي علاقة بشخصين قاموا بتكليفه بتجميع اكبر عدد من المواطنين الشباب و توزيع تلك الكوبونات لهم مقابل النزول لميدان التحرير للتظاهر.