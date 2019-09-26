شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر المحافظات استهلاكا للأكياس البلاستيك .. القاهرة تتصدر بـ 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ وزارة البيئة، عدة اجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، حفاظا على البيئة، فى إطار التوجه العالمى لوقف استخدام البلاستيك، لما له من آثار سلبية على الكائنات الحية بشكل عام، والبحرية بشكل خاص.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير أعلى المحافظات استهلاكا للأكياس البلاستيك، وفق دراسة أجرتها وزارة البيئة:

1- القاهرة الكبرى تستهلك 38992 طن من الأكياس البلاستيكية بنسبة تصل إلى 40%.

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2- الأسكندرية تستهلك 11697.6 طن من الأكياس البلاستيكية، بنسبة تصل إلى 12%.

3- منطقة الدلتا تستهلك 22420.4 طن من الأكياس البلاستيكية، بنسبة تصل إلى 23%.

4- صعيد مصر يستهلك 12672.4 طن من الأكياس البلاستيكية، بنسبة تصل إلى 13%.

5- منطقة قناة السويس، تستهلك 11697.6 طن من الأكياس البلاستيكية، بنسبة تصل إلى 12%.