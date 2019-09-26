شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال على أهل الزوج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة أحد المتابعين حول زكاة المال جاء نصه:"زكاة المال هل يجوز إخراجها على أهل زوجى زكاة؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز لمن كان منهم يستحق الزكاة".
يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:
زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.
الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
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