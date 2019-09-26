شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال على أهل الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة أحد المتابعين حول زكاة المال جاء نصه:"زكاة المال هل يجوز إخراجها على أهل زوجى زكاة؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز لمن كان منهم يستحق الزكاة".

Advertisements

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.