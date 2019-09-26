شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء :إعفاء مهرجان الموسيقى العربية وأوبرا "عايدة" من ضريبة الملاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على استمرار تنفيذ إعفاء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وكذا عروض أوبرا "عايدة"، من ضريبة الملاهي. Advertisements واعتمد مجلس الوزراء محضريْ اجتماعيْ اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول اجتماع رقم 33 بتاريخ 18/9/2019 والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات طبقاً للبيان المجمع بالمحضر، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني الاجتماع رقم 34 بتاريخ 22/9/2019، والمتضمن تثبيت نسب التعويضات بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، وتمت الاشارة إلى أن قيمة إجمالي تلك التعويضات بلغت 510841605 جنيهاً.

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