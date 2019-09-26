شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: إجراء 120 عملية قسطرة بمستشفى النصر التخصصى فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إجراء 120 عملية قسطرة قلبية فى وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بالمحافظة.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن عمليات القسطرة تتم للمرضى بأعلى بروتوكولات علاجية وجراحية من خلال اشراف عددا من كبار الأطباء مع توفير كامل للمتابعة الدقيقة للحالات بعد الجراحات حتى تمام الشفاء.
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن التدخلات الجراحية تتم للمرضى بدون اى تكاليف مالية مضيفة أن الدولة تتحمل كامل التكاليف العلاجية.
يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تقوم بإتاحة التسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة فى 26 وحدة و7 مستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر منظومة التأمين الصحى: إجراء 120 عملية قسطرة بمستشفى النصر التخصصى فى بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.