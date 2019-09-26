شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: إجراء 120 عملية قسطرة بمستشفى النصر التخصصى فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إجراء 120 عملية قسطرة قلبية فى وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بالمحافظة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن عمليات القسطرة تتم للمرضى بأعلى بروتوكولات علاجية وجراحية من خلال اشراف عددا من كبار الأطباء مع توفير كامل للمتابعة الدقيقة للحالات بعد الجراحات حتى تمام الشفاء.

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وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن التدخلات الجراحية تتم للمرضى بدون اى تكاليف مالية مضيفة أن الدولة تتحمل كامل التكاليف العلاجية.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تقوم بإتاحة التسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة فى 26 وحدة و7 مستشفيات.