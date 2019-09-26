شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية ممتعة.. اعرف توقعات طقس غد × 17 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وطقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، واستمرار فرص تكون الشبورة المائية ، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مع توقعات بطقس خريفى ممتع على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة.

2- رغم الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة تزال الدرجات حول المعدل الطبيعى لها.

3- توقعات بطقس خريفى ممتع على كافة أنحاء الجمهورية.

4- انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى عن الفترة الماضية.

5- الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى حوالى 10 درجات مما يحتم على المواطنين توخى الحذر.

6- لا توجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطريق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

7- توقعات بطقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة.

8- الطقس سيكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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9- تقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

10- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

11- الرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة.

16- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات.

17- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.