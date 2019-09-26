شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر" تعقد عدة ورش تثقيفية للتعريف بالنشر الدولى للأبحاث بالمجلات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة الأزهر برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عدة ورش تثقيفية للتعريف بالنشر الدولى للأبحاث فى المجلات العلمية.

Advertisements

وأوضح المركز الإعلامى للجامعة فى بيان له، أن الورش تعقد بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر الدولي IOP، حيث ستبدأ الورشة القادمة بعنوان How to get published workshop، فى العاشرة صباحا 7 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

تليها ورشة أخرى 9 أكتوبر بفرع الجامعة بأسيوط، وستناقش الورشة العديد من الموضوعات التى تخص النشر العلمى للأبحاث فى المجلات العالمية والتعرف على كل الخطوات والإجراءات حتى قبول البحث، بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومواكبة الدولة فى خطتها من أجل وضع الجامعات المصرية فى مرتبة متقدمة من حيث التصنيف على مستوى العالم.