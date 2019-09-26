شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان، مما أسفر عن وفاة نحو 37 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعباً لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين. وأعرب البيان عن وقوف مصر بجانب باكستان في مصابها الأليم، كما أكد على ثقة مصر في تجاوز الشعب الباكستاني الصديق لتلك المحنة.