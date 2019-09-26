شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نقابتي «الإدارية» المصرية و«العاملين بالحكومة» في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ممثلو العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر والعاملون بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيا على أهمية تعميق العلاقات العمالية، بما يعظم من أوجه التعاون القائم بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون النقابي المشترك بين النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفي الدولة، ووفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا الذي يزور مصر حاليًا برئاسة سيرجى هوليافا، رئيس النقابة.

وتنص الاتفاقية المشتركة التي يستمر العمل بها 5 سنوات قادمة على:

يسعى الجانبان للتعاون على أساس مبادئ المساواة والاستقلال والاحترام المتبادل لحقوق العمال ومصالحهم.

المبدأ الأساسي للاتفاقية هو تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بحماية الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء كلا النقابتين.

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وحددت الأطراف أشكال التعاون الأساسية التالية:

تنظيم ندوات ومؤتمرات وموائد مستديرة ثنائية مشتركة حول القضايا المتعلقة بالحركة النقابية.

الحفاظ على التواصل المنتظم من خلال الزيارات المتبادلة بين أعضائنا من أجل تبادل الخبرات النقابية وتعزيز الحوار.

تطوير التعاون في مجال التثقيف النقابي والسياحة وإعادة التأهيل الصحي لأعضاء النقابات.

المساهمة في التواصل وتطوير التعاون مع المنظمات النقابية الدولية.

توفير الدعم الاستشاري والقانوني المجاني لأعضاء النقابات العمالية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أراضى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية على التوالي.

تبادل المعلومات بشكل منتظم حول الأنشطة النقابية من خلال تبادل الصحف والمجلات والنشرات الإخبارية النقابية وغيرها من المواد المنشورة.