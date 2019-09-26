شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر واشتراكات القطارات والمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت وزارة النقل ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من قيامها بدراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الانفاق وأتوبيسات السوبرجيت. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لا توجد نية لذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة، وأن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكافة الفئات كما هي بدون أي تغيير أو زيادة، كما أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة، وأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.

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