شكرا لقرائتكم خبر عن من ينتفع بزيادة معاش المحامين إلى 3 آلاف جنيه؟ النقيب يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، من أهم لجان مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، لأنها تناقش أهم وأصعب قضية تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، وتمس المحامين بشكل مباشر.

وأضاف «عاشور»، خلال مشاركته بأعمال اللجنة المنعقدة، الخميس، بمدينة الغردقة، أن النقابة نجحت بنسبة 90 % في تنقية الجداول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قانون المحاماة نص على الاشتغال في مواقع عديدة بينها أن المحامي يجب أن يقدم توكيلا عن كل عام اشتغال ليحصل على المعاش.

وشدد نقيب المحامين أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما كانت الأسباب، ولا تساهل في إثبات الاشتغال، والإعفاء الوحيد وفقا للقانون هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال، مضيفا: «بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهن من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، والمحاماة مهنة حرة وليست وظيفة تخضع لقانون العمل».

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وأشار إلى أن «إيرادات النقابة الحالية هي نتاج لموارد الجيل الحالي، ولكن من سينتفع بزيادة المعاش إلى 3000 آلاف جنيه هو من أتم 40 عاما مشتغلا، فإن لم يكن المحامي مشتغلا اشتغالا فعليا فلن يبقى في النقابة، ولن تبدد أموال المحامين»، موضحا أن «الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن نضع لها نصا حتى لا يستغلها البعض ويتسرب الآلاف»، ذاكرا أن «وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة ضمن أوراق تجديد الاشتراك يشيب لها الرأس، ولذلك نلجأ للتدقيق الشديد».

ولفت إلى أن «البعض لم يهتموا بتوفيق أوضاعهم منذ 2016، ثم فوجئت النقابة بآلاف في 30 يونيو الماضي قبل انتهاء المدة القانونية للإحالة لجدول غير المشتغلين طبقا للقانون»، مؤكدا أن «القضايا الصعبة في تنقية الجداول عبرتها النقابة بنجاح».

وعلى صعيد متصل، نوه النقيب إلى أن «البعض يقدم شهادة من الجوازات بأنه لم يصدر جواز سفر سابقا بديلا عن شهادة التحركات، وتم الاتفاق مع إدارة الجوازات أن مثل تلك الشهادات تطلب من خلال المحامي، ولكن تسلم مباشرة للنقابة منعا للعبث بها، بينما شهادة التحركات المميكنة يستحيل التلاعب فيها، كما أن ختم النقابة على أوراق البطاقة هو من اختصاص النقابة العامة وليس مجالس الفرعيات، حتى لا نجد حالات يحملون بطاقة شخصية مدون بها محامي وقيده أسقط منذ سنوات، كما اكتشفنا بعض تلك الحالات في وقت سابق».

وعن حلف اليمين، صرح «عاشور» بأنه لا مجال لتقديم موعد حلف اليمين لأي شخص مهما كان، مضيفا: «لا يوجد مانع في أن يكون حلف اليمين للمتقدم للقيد بجدول النقابة بعد 5 أشهر أو أكثر، فنقابة المحامين أصبحت عزيزة، وانتهى عصر أن تعقد جلسات حلف يمين منفردة كما كان يحدث سابقا».