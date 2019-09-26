شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يبحث مع وفد كويتي سبل التعاون الإعلامي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الكاتب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الوفد الإعلامي الكويتي برئاسة منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية والذي يزور مصر حاليا.

بحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاون لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي وحملة الأكاذيب والشائعات التي يتعرض لها العالم العربي، وتطرق اللقاء أيضا إلى ما يواجهه الإعلام من تحديات في ظل تزايد تأثير الحروب السيبرانية والجيل الخامس على الإعلام، وسبل المواجهة.

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وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اللقاء عن بالغ تقديره لسمو أمير الكويت، ولوزير الإعلام الكويتي، وأطلع الوفد على مجمل الجهود التي قام بها المجلس الأعلى وكيفية تعاطيه مع مستحدثات قضايا الملكية الفكرية والأمور المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن المجلس يعمل باستقلالية تامة ونجح إلى حد كبير في تنظيم وضبط المشهد الإعلامي بشكل مهني وليس سياسي من خلال الحرص على المهنية ووضع معايير وأكواد للتغطية المهنية، والتعامل مع التجاوزات من جانب مهني بحت يحال فيه المخالف إلى نقابته المهنية.

ومن جانبها قالت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدي، أن التعاون الإعلامي بين مختلف مؤسسات الإعلام المصرية والكويتية، يُعد أحد أهم روافد العلاقات التاريخية بين البلدين وله دور كبير في مد جسور المحبة والود بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت أن وزارة الإعلام الكويتية تنظر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بعين التقدير والاعتبار، نظرًا لتميز تجربته واستقلاليته وتأثيره الكبير والواضح على الصعيدين الداخلي والعربي.