شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم» تعتمد 6 كليات جديدة: طب بني سويف وتربية الوادي أبرزهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد 6 كليات وهي: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، كلية التربية جامعة جنوب الوادي، كلية التمريض جامعة المنيا، كلية الصيدلة بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر، إضافة إلى اعتماد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات، برنامج علم النفس وبرنامج الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بنات بتفهنا الأشراف بالدقهلية جامعة الأزهر، ومنح مهلة لبرنامجين آخرين لاستيفاء بعض جوانب القصور.

كما أصدر المجلس قرار اعتماد 98 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي، ومنح مهلة لـ 16 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة، وقرارين آخرين بعدم اعتماد لمدرستين بالتعليم قبل الجامعي، واعتماد معهد أزهري ابتدائي.