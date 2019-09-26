«تطوير التعليم الفني»: إطلاق البرامج التعليمية الجديدة القائمة على الجدارات لقطاع السياحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET Egypt»، الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والسياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والقطاع الخاص، إطلاق البرامج التعليمية الجديدة القائمة على الجدارات لقطاع السياحة.

تعتمد البرامج التعليمية الجديدة على نظام التعليم المهني الموحد في مصر والمبني على الجدارات، حيث تم تناول تخصصات برنامج إعداد وتجهيز الطعام مهنة الطاهى، برنامج خدمة الأغذية والمشروبات مهنة المضيف، برنامج الإشراف الداخلى في الضيافة مهنة مشرف الغرف، وبرنامج الباريستا/ البارتيندر، كما تم تطوير البرامج بناء على احتياجات أصحاب سوق العمل وعلى أفضل الممارسات عالمياً بما يتناسب مع قطاع السياحة في مصر.

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وخلال مرحلة التنفيذ، حدد البرنامج الحاجة إلى توسيع نطاق برامج التدريب السياحي لتشمل المزيد من المهن في قطاع السياحة على مختلف المستويات، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون مع المدارس والصناعة لضمان استدامة المعايير والإستراتيجيات المحدثة، وبالتالى تم التعاون والتواصل مع وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والقطاع الخاص لتأكيد المهن المنتقاة، وإضافة الأولويات وتحديد احتياجات سوق العمل.

وجرى عقد ورش عمل بين أصحاب المصلحة السابق ذكرها والخبراء للإتفاق على البرامج التعليمية الموحدة قبل الإعتماد النهائي إيماناً بأن التنمية المهنية لطلاب القطاع السياحي أمر حيوي لاستدامة قطاع السياحة في مصر، وسيتم التركيز خلال هذه الفعالية على وحدات الجدارات للسنة الدراسية الأولى، حيث سيتم التدريب على طرق مختلفة للجمع بين المحتوى والأساليب لتقديم البرامج المهنية القائمة على الجدارات للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين من 15 مدرسة للسياحة في جميع أنحاء مصر من أجل مطابقة أسلوب التعلم باحتياجات سوق العمل وتعظيم التأثير.

ويشتمل البرنامج على تدريب للمعلمين والمديرين والمشرفين بالمدارس الفنية على مبادئ التعليم القائم على الجدارات، وعملية وضع خطط الدروس بناءً على المنهجية المعتمدة، مع التركيز على أهمية ربط التعليم السياحي بالصناعة، بالإضافة إلى تعزيز عملية التقييم وإجراءاته لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع.

يذكر أن برنامج «TVET Egypt» قدم عدة برامج خاصة بالتنمية المهنية لمعلمى ومشرفى المدارس الفنية الفندقية والخاصة بكيفية تطوير المناهج وطرق التدريب التربوية والمهنية وتدريب المدربين والمعتمده من «City and Guilds»، إضافة إلى تنفيذ دورات توعوية عملية للمديرين والمدرسين ومطورى المناهج في أحد الفنادق العالمية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم تدريب مديري المدارس والمشرفين على «الإدارة الفعالة لمؤسسات التعليم الفنى والإدارة الحديثة» والمعتمدة من جامعة كامبريدج.