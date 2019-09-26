شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يسلم شهادات لأطباء أفارقة اجتازو التدريب بمعهد «أمراض العيون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، مجموعة من أطباء العيون الأفارقة شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث أمراض العيون في تشخيص وعلاج أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء، بمشاركة أطباء 20 دولة إفريقية، بحضور الدكتور شريف كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون، والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، وجه الوزير الشكر لكل القائمين على هذه الدورة بداية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وإدارة الشؤون العلمية والإدارية، والأساتذة والمدرسين والعاملين بالمعهد لإتمام الدورات التدريبية بدءاً بالمحاضرات النظرية والتدريب التقني على أحدث أجهزة التعليم الجراحي والحضور الفعلي للعمليات الجراحية اليومية بالمعهد.

Advertisements

وأكد عبدالغفار خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه مصر للقارة الإفريقية، مشيراً للدور الريادي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة بكافة المجالات خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أهمية تفعيل القوافل الطبية في القارة الأفريقية لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة، والقيام بالدور المحوري المصري في الخدمة الطبية التعليمية والعملية لأشقائنا في القارة الأفريقية.

وأضاف الوزير حرص مصر الدائم على توفير تدريب للأطباء الأفارقة بمصر وذلك من أجل رفع الكفاءة العلمية لهم وتبادل الخبرات المشتركة، فضلًا عن تدعيم أواصر العلاقات المصرية الإفريقية، مشيداً بالدور الذي يقوم به معهد بحوث أمراض العيون.

من جانبه، أكد الدكتور شريف كراوية على أهمية الدورة التدريبية والتي تناولت أحد أبرز الأمراض التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية وهما أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء، موضحاً دور المعهد في استعداده الدائم لتنظيم مثل هذه الدورات.

وأكد السفير أحمد شاهين على أهمية الشراكة المصرية الإفريقية وتعزيز هذه العلاقة من خلال التعاون المصري الافريقي في شتى المجالات لاسيما المجال الطبي من أجل رفع كفاءه الأطباء الأفارقة